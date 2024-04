Kit Harington bekrefter at spinoff-serien om Jon Snow er lagt på is.

HQ

I kjølvannet av premieren på den siste Game of Thrones -episoden på HBO ble det snakket om hva som skulle skje videre med serien, som nå hadde blitt en massiv melkeku for kanalen.

Et av de mange prosjektene som ble diskutert heftig i tiden som fulgte, var en oppfølger med fokus på publikumsfavoritten Jon Snow. Men etter en lang periode med taushet bekrefter nå skuespilleren bak karakteren at planene for serien stort sett er døde.

I en samtale med Screen Rant sier Kit Harington :

For øyeblikket er det ikke aktuelt, fordi vi ikke klarte å finne den rette historien å fortelle som vi alle var begeistret nok for. Så vi bestemte oss for å legge ned verktøyene foreløpig. Det kan hende vi kommer tilbake til den en gang i fremtiden, men ikke akkurat nå. Det er lagt på hyllen.

House of the Dragon fortsetter å tøffe seg, med 16. juni som premieredato for andre sesong, og A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight er også i produksjon. To ting vi i redaksjonen selvsagt gleder oss til.

Synes du det er synd at det ikke blir noen Jon Snow-serie?