Kit Harington: "Det gjorde meg virkelig sint" at fansen ba om en nyinnspilling av Game of Thrones: Sesong 8

Få vil hevde at Game of Thrones var et virkelig mektig stykke fantasy-epos, men når det er sagt, er det også få som vil argumentere mot påstanden om at kvaliteten sank noe etter hvert som serien innhentet og overgikk bøkene.

Som vanlig finnes det folk som tar alt dette for langt, og spesielt slutten ser ut til å ha irritert folk. Så mye at det ble startet underskriftskampanjer for å få slutten omskrevet av mer kompetente manusforfattere, noe som fikk nesten to millioner fans til å skrive under. Det kommer selvfølgelig aldri til å skje, og nå har Kit Harington - som spilte Jon Snow - kommentert saken i et intervju med New York Times, der han sier at "it genuinely anged me" og legger til at det var helt idiotisk :

"Hvordan våger du? Beklager, det er bare sånn jeg føler det. Jeg synes det var et nivå av idioti som bare kan oppstå gjennom sosiale medier."

Er du enig med Harrington? Går brukere av sosiale medier for langt, og kan de som engasjerer seg i denne typen oppførsel virkelig kalles fans? Hva er din mening om saken?