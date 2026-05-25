Kit Harington om Game of Thrones siste sesong: "Det de gjorde var det rette"

Det ser ut til å være en trend at langvarige TV-serier ikke klarer å komme over streken og avslutte på en tilfredsstillende måte. Det mest bemerkelsesverdige eksemplet er fortsatt Game of Thrones, som gikk fra å være den kanskje største TV-serien noensinne til å ha en av de mest polariserende og kontroversielle avslutningene, en hendelse som det fortsatt snakkes om og diskuteres i dag.

I den forbindelse delte Kit Harington, kjent for å spille Jon Snow i Game of Thrones, sine tanker om den siste sesongen av Game of Thrones, og hvordan det skaperne til slutt gjorde var "det rette" og noe han føler seg "veldig defensiv" om og "alltid vil gjøre, faktisk."

Som rapportert av NME, uttalte Harington: "Det er ikke en liten prosess. Det er en utrolig kompleks og langvarig og intrikat prosess. Og jeg føler at de beste folkene til å kunne gjøre det var de som ga oss de første syv sesongene, som brakte det til TV, som brakte Georges ting og brakte det til TV. Så min følelse er at det kan ha vært feil, og vi kan alle avgjøre om vi likte det eller ikke, og hva vi likte med det, og hva vi ikke likte.

"Det er ingen tvil i mitt hode om at det de gjorde var det rette, for det var de som brakte den til oss. Og det står jeg på en måte ved. Jeg føler meg veldig defensiv overfor serien og sesongen. Og jeg tror jeg alltid vil gjøre det, faktisk."

Dette kommer også etter at Harington nylig avslørte sin frustrasjon over de som ber om at den siste sesongen av Game of Thrones skal bli laget på nytt.

