Kit Harington regner ikke med å vende tilbake som Marvels Dane Whitman

Når man ser på Marvel Cinematic Universe, er det mange tråder som ennå ikke er knyttet sammen, og en stor del av disse ble skapt av en av de mest polariserende filmene i det bredere MCU, nemlig « Eternals. Fra Harry Styles som Thanos’ bror, til Arishem the Judge, det enorme Celestial-liket som stikker ut av Jorden, samt introduksjonen og det som ser ut som en oppgivelse av de egentlige « Eternals-karakterene – det finnes utallige uutforskede narrative tråder som vi tilsynelatende aldri vil få se videreført.

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Og dette gjelder tydeligvis nå også Kit Haringtons MCU-rolle som Dane Whitman. Karakteren dukket opp i « Eternals, og det ser ikke ut til at Marvel Studios har noen videre interesse i å se karakteren utvikle seg til den Ebony Blade-svingende Black Knight, slik Harington har avslørt i et intervju med Movieweb.

«Jeg mener, jeg skulle gjerne gjort det. Men jeg tror ikke det er noen planer om det. Jeg hater å måtte si det, men jeg synes han er en fantastisk karakter. Det er en side ved ham som… hele greia med Ebony Blade, der jo flere han dreper, jo verre blir han, jo mer avhengig. Jeg synes han er en fantastisk lignelse på avhengighet.

Og jeg tror han er en som starter bra, men blir ond. Jeg synes han er fantastisk. Men vi får se. Jeg vet ikke om det er noen planer om det.»

Så det er tydeligvis enda en karakter som Marvel kommer til å feie under teppet. Skuffer det deg i det hele tatt?