Kit Harrington bekrefter at Jon Snow ikke får noen serie: Max har lagt prosjektet i en skuff

Selv om Game of Thrones kanskje ikke lenger trekker like mange seere som den en gang gjorde, er den fortsatt en utrolig populær serie på TV. I bøkene er den for lengst glemt av skaperen G.R.R. Martin, som har brutt løfter og hjerter til lesere over hele verden på grunn av skriveblokkering i Winds of Winter, men nå er det Max og HBO som holder (drage)flammen brennende.

The Knight of the Seven Kingdoms kommer nærmere og nærmere, og vi har fortsatt et par sesonger igjen før vi får se avslutningen på House of the Dragon, men utover det ser fremtiden mørk ut for et av de prosjektene som fans av originalserien har gledet seg mest til.

Kit Harrington har selv bekreftet at spin-off-prosjektet Jon Snow er helt dødt hos Max. Dette sa han i et intervju med Screen Rant, der han fremhever at de ikke klarte å komme opp med en god idé for å bringe tilbake karakteren fra Beyond the Wall.

"I utviklingsfasen ser du på alle vinkler og ser om det er verdt det. Og for øyeblikket er det ikke det. Akkurat nå er det ikke aktuelt fordi vi ikke kunne finne en passende historie å fortelle som vi var begeistret nok for.

Vi bestemte oss for å slutte å jobbe med den inntil videre. Det kan hende vi kommer tilbake til den i fremtiden, men for øyeblikket, nei. Den ligger definitivt i en skuff. Det ligger definitivt i en skuff."

Så vi kommer ikke til å se den stillferdige Snow på skjermen igjen for flere eventyr i Westeros, men vi kan alltid gjenoppleve de store øyeblikkene hans i Games of Thrones.

Er du trist over å høre at Jon Snow er begravd i snøen for alltid?