Kit Harrington om Game of Thrones-backlash: "Alle har rett til sin egen mening"

Game of Thrones sesong 8. En tabbe så dårlig at den for alltid vil ekko i TV-historien. Serien hadde vist tegn til tilbakegang siden sesong 5, men finalen beviste virkelig hvor langt vi hadde kommet fra de berusende dagene da alt bare ga mening.

Fansenes reaksjon på sesong 8 var forferdelig, og det virket på det tidspunktet som om mange av seriens stjerner og forfattere vegret seg for å komme med noen offentlige kommentarer, men nå har Jon Snow-stjernen Kit Harrington fått sjansen til å få litt perspektiv, og har kommet med sine tanker om responsen på slutten.

"Alle har rett til sin egen mening", sier han til GQ. "Jeg synes det ble gjort noen feil, kanskje mot slutten. Jeg tror det var noen interessante valg som ikke fungerte helt."

"Jeg tror at hvis det var noen feil med slutten av Thrones, så var det at vi alle var så jævla slitne at vi ikke kunne ha holdt på lenger. Så jeg forstår at noen synes det var forhastet, og jeg er kanskje enig med dem. Men jeg er ikke sikker på om det fantes noe alternativ. Når jeg ser på bilder av meg i den siste sesongen, ser jeg utslitt ut. Jeg ser utslitt ut. Jeg hadde ikke en sesong til i meg."

Det er morsomt at Harrington sier at han ikke hadde en sesong til i seg, ettersom HBO på et tidspunkt hadde planer om en oppfølgerserie til Jon Snow. Hvorvidt disse planene vil resultere i en serie er fortsatt uvisst, men det ser ut til at Harrington kanskje må overleve et par sesonger til likevel.