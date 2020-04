Kjæledyr er trolig på vei til Fallout 76

Allerede innen Fallout 76 ble lansert, spurte spillere etter kjæledyr i spillet for å kunne legge til digitale versjoner av sine firbente venner. Men som kjent var ikke dette end del av spillet ved lanseringen, og faktum er at det fortsatt mangler. Men under en Reddit-AMA avslørte Jeff Gardiner fra Bethesda følgende:

"Now that we have our companions system in the game, we are looking to add pets as well."

Tross de utrolige motgangene for Fallout 76 ved lanseringen, må man nesten gi Bethesda et klapp på skulderen for arbeidet de har lagt inn i å fikse saker og ting for å prøve å få eventyret til å leve opp til sitt fulle potensiale.