Love, Death & Robots viser at sesong 4 blir vanvittig i mai med teasertrailer

Det er snart et år siden Ben håpet at en fjerde sesong av Love, Death & Robots ville komme før heller enn senere da en VFX-artist så ut til å hinte om kommende nyheter. Den dårlige nyheten er at vi knapt har hørt noe siden. Den gode er at vi endelig har fått et glimt av hva som venter og en premieredato.

Netflix har gitt oss en teaser-trailer for Love, Death & Robots sesong 4 som avslører at serien kommer tilbake den 15. mai. Teaseren bekrefter også at vi forvente et bredt utvalg av rare ting denne fjerde gangen. En antropomorf dildo i claymation, en rockekonsert laget av dukker, enorme, skremmende babyer, en invasjon av romvesener i miniatyrform og dinosaurer er bare noe av det vi vil få se i de ti kortfilmene når de debuterer på Netflix om fem uker.