Kjærlighet og shopping: Hvordan dårlig samvittighet blir til gaver

Det viser seg at romantiske fristelser ikke alltid betyr trøbbel - faktisk kan det føre til en spontan shoppingtur for din bedre halvdel. En fersk studie av Ting Xu og Rui Chen fant at når folk i parforhold følte en gnist av tiltrekning til noen andre, kom skyldfølelsen inn og inspirerte dem til å kjøpe ting som forsterker deres forpliktelse. Menn har en tendens til å spandere på opplevelser som fancy middager eller ferier for å dele følelsesmessige øyeblikk, mens kvinner ofte går for praktiske gaver som viser omtanke og omsorg. Enten det er billetter til en konsert eller et nytt antrekk, handler disse kjøpene mindre om juks og mer om å si: "Jeg er fortsatt all in."

Har du noen gang gitt en skyldfølelse-gave uten å være klar over det?

