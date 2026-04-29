Kjemp deg gjennom bølger av ninjaer, gigantiske kosedyr og pikselkunst i Knuckle Paradise

Du vet når noen forteller deg det latterlige premisset for en film eller en TV-serie, og du sier: "Dette kan aldri fungere, men jeg står først i køen for å se det"? Det var omtrent det som skjedde med meg da jeg leste pitchen for Knuckle Paradise, det kommende beat 'em up-spillet fra Flying Oak Games.

Kort fortalt går jenta Jane gjennom parken da hun støter på en kamphane (!?), og plutselig blir hun angrepet av alle slags B-filmskurker du kan tenke deg, samtidig som hun viser imponerende gatekampferdigheter, godt hjulpet av din nå uatskillelige morderkylling. Ja, det er definitivt noe for meg.

Hvis du også føler en uimotståelig trang til å få tak i Knuckle Paradise, anbefaler jeg at du ser lanseringstraileren nedenfor. Spillet er fortsatt under utvikling, og er forventet å lanseres på Steam i 2027.