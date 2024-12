Kjemp for å overleve i etterdønningene av apokalypsen ved å kontrollere en drone i TankHead

Day of the Devs: The Game Awards Edition hadde en hyggelig overraskelse i vente på slutten av presentasjonen, med en presentasjon av TankHead, en action-brawler med roboter kontrollert av en liten, festbar drone som kobles til det menneskelige sinn.

Det ser ikke ut til å være så mye filosofi bak heller, men morsomme kamper mellom roboter som kan skyte, slå og knuse sine motstandere. Du kan også tilpasse robotkjøretøyet ditt og klargjøre det for kamp mens du plyndrer ruinene i verden.

TankHead er tilgjengelig nå som en eksklusiv versjon på Epic games Store, og du kan se en trailer nedenfor.