Kjemp mot Kraken i ny og gratis The Falconeer-utvidelse

Ett av de nye spillene som ble sluppet sammen med Xbox Series var The Falconeer. Nå har det gått noen uker siden det, og utvikleren Tomas Sala har brukt tiden på å bygge videre på spillet for å gjøre det enda bedre. Nå har han delt en trailer for en stor utvidelse.

Denne heter The Kraken, og her er altså det store sjømonsteret i fokus. The Kraken kan lastes ned nå og er helt gratis. I denne oppdateringen kommer også forbedringer som communityet har etterspurt, som bedre kamper samt smartere AI. Sjekk ut traileren nedenfor.