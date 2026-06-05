Kjemp mot vennene dine i et slagsmål inspirert av japansk teater med Bunraku

I går kveld ble en rekke spill utviklet av studioer fra hele Sør-Amerika presentert på Latin American Games Showcase, og blant de mange flerspillertitlene som ble vist på det som nå er kjent som "Friendslop", skilte tilbudet fra colombianske Efecto Studios seg ut ved å velge en flerspillersjanger som er mindre vanlig i disse dager: brawler.

Bunraku, som tittelen heter, er et kampspill inspirert av det japanske dukketeateret med samme navn, og tar deg og opptil åtte venner, i både lokal- og onlinemodus, inn i ville plattformkamper der du styrer figurer inspirert av ninjaer, samuraier og geishaer. I kampene må du mestre sverdhugg i farta, presise parader og kraftfull ninjutsu, og du kombinerer action med en forestilling foran et live-publikum som reagerer dynamisk på hvert eneste treff.

Bunraku er for øyeblikket tilgjengelig for en åpen spilltest på Steam, som varer frem til 14. juni, men det er fortsatt ingen fast utgivelsesdato. Men hvis du er interessert i spillet, bør du ikke gå glipp av traileren og skjermbildene nedenfor.