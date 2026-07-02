Verdensnyheter
Kjempereptil iført brudekjole i bisarr meksikansk seremoni
En meksikansk ordfører har nok en gang deltatt i en av verdens mest uvanlige tradisjoner, ved å symbolsk gifte seg med en kaiman kledd i brudekjole.
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Det kan virke litt bisart. Men faktum er at det i den meksikanske byen San Pedro Huamelula er tradisjon å avholde et symbolsk bryllup med en kvinnelig kaiman. Som ved denne anledningen var kledd i en hvit brudekjole, og seremonien ble feiret med musikk.
Seremonien handler imidlertid ikke om et egentlig ekteskap; ifølge tradisjonen symboliserer den en historisk forening mellom to urfolksgrupper i delstaten Oaxaca. Ritualet sies å bringe rike avlinger, vellykket fiske og velstand til innbyggerne.
Den tre dager lange festivalen avsluttes med at ordføreren gir sin reptilbrud et symbolsk kyss. Du kan se det i klippet nedenfor.