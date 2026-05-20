Kjent innsider sier Onimusha: Way of the Sword lanseres i år

Selv om regissør Satoru Nihei tidligere i vår forsikret fansen om at utviklingen av Onimusha: Way of the Sword går bra og at spillet er i sluttfasen, har mange reagert på den nesten øredøvende stillheten rundt tittelen. Mange har tolket dette som et tegn på at en forsinkelse er nært forestående, og håper nå at det vil bli vist frem på en av spillpresentasjonene i juni.

Og forhåpentligvis er det akkurat det som vil skje. Ifølge den nesten alltid pålitelige lekkasjeren og innsideren NateTheHate er det ingen grunn til bekymring, og da han ble spurt via sosiale medier om statusen til Onimusha: Way of the Sword, svarte han: "Det er godt i rute for i år."

Når det er sagt, er alt vi kan gjøre å fortsette å vente. Den 2. juni har Sony et stort arrangement; den 5. juni er det tid for Summer Game Fest; og den 7. juni er Microsoft vertskap for Xbox Games Show, så forhåpentligvis finner vi ut mer veldig snart.