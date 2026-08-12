Kjent stemmeskuespiller: «AI er vår største fiende; med bare én replikk fra meg kan den dubbe en hel film

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Sjelden har vi vært så begeistret – og kanskje til og med litt skremt – under et intervju som vi var under det vi nylig hadde på Celsius 232 -festivalen i Avilés (Asturias, Spania) med Héctor Cantolla. Han er kanskje ikke så kjent utenfor Spania og den spansktalende verden, men Cantolla har vært en av de ledende stemmene innen spansk film- og TV-dubbing i over 60 år. Han har vært (og er fortsatt, siden han fortsatt er aktiv i en alder av 80 år) stemmen til blant andre Charles Bronson, Marlon Brando, Clint Eastwood og Alan Rickman, for bare å nevne noen av rollene hans. Faktum er at med hvert register, hver tone, er det som om man blir ført til en kinosal eller til sofaen hjemme.

Uavhengig av at hans arbeid har vært konsentrert om spansk film og fjernsyn, gir hans omfattende kunnskap om sektoren og historien til bransjen han har vært en del av siden 1960-tallet, ordene hans en mye mer seriøs tone – og det er nettopp denne tonen han bruker når han vurderer dagens filmverden og stemmeskuespill. Vi diskuterte alt dette i et intervju på spansk, som du finner med undertekster nedenfor.

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Selvfølgelig, midt blant så mange anekdoter og refleksjoner, kunne vi ikke la være å spørre ham om det store temaet som for tiden påvirker yrket hans: hvordan han ser på kunstig intelligens’ rolle og hvordan han lever side om side med den. Svaret hans kom like kraftfullt som et hammerslag i bordet:

Kunstig intelligens er vår største fiende. Med bare én setning fra meg – bare én setning – kan en hel film bli dubbet.

«Med én eneste replikk. Det er kunstig intelligens. Så den er vår største fiende. Vår største bekymring akkurat nå er en fiende vi må beseire. For nå må vi for eksempel hver gang vi dubber en film, undertegne et dokument som fastslår at stemmene våre er eksklusivt for det mediet vi jobber med, nemlig den filmen. Og man kan ikke ta replikker ut av den og bruke dem i andre medier, som for eksempel kunstig intelligens.

«De tar en replikk av meg derfra, og så kommer det en ny film, og med bare én replikk har de dubbet hele filmen. Derfor er kunstig intelligens vår største fiende som må bekjempes. Jeg mener, det kan jo sette oss på gata.»

I intervjuet snakker Cantolla også om den uvanlige situasjonen filmbransjen står overfor på grunn av lisensproblemer, devalueringen av yrket hans innen dubbing, og deler noen virkelig interessante anekdoter om slutten på Francos diktatur og arbeidet hans i sensurens tid.