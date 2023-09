Kjøp en Gears of War-T-skjorte og bidra til kampen mot selvmord og depresjon

HQ

I fjor kunngjorde The Coalition at 1 % av alle nettoinntekter fra Gears of War, både fra spill og merchandise, skulle doneres til organisasjoner som jobber med selvmordsforebygging i et program kalt Never Fight Alone. Dette var aldri ment som et engangstilfelle, for de sa fra starten av at dette var en "flerårig forpliktelse", og at alle nettoinntektene for ting merket Never Fight Alone skulle gå til formålet.

Nå kommer de tilbake til denne kampanjen, akkurat som i fjor, med en T-skjorte der 100 % av nettoinntektene går rett "til organisasjoner som jobber for å forebygge selvmord og bekjempe ensomhet". De kaller den Gears of War "Never Fight Alone" Year 2 T-shirt (designet av Matt Ryan Tobin).

Hvis du har lyst til å skjemme bort deg selv i høst og samtidig gjøre en god gjerning, kan du gå til Xbox Gear Shop for å kjøpe T-skjorten som koster £24,95 / €28,95. Sjekk ut bildet nedenfor for å se hvordan den ser ut.