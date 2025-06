Kjøpere må passe seg: Brukte Switch 2-konsoller kan bli forbudt på grunn av bruk av MIG-kassetter

HQ

Forleden uke fikk vi vite at de som ønsket å piratkopiere spill til Switch 2 kunne få seg en ubehagelig overraskelse. Switch 2 kan nemlig oppdage og identifisere om du bruker såkalte MIG-kassetter til piratkopiering, noe som betyr at konsollen umiddelbart blir utestengt fra nettbruk.

Det er nok ganske rimelig for de fleste, men det finnes konsekvenser som påvirker selv ærlige kunder. My Nintendo News rapporterer at kunder som kjøpte en returnert Switch 2 hos Walmart gjorde en ubehagelig oppdagelse ... Konsollene hadde blitt utestengt fra bruk på nettet på grunn av piratkopiering. Men siden det ikke er synlig på selve enheten ellers, har de blitt tatt tilbake av butikken.

Poenget er at du må være forsiktig når du kjøper Switch 2 brukt. Sjansen er stor for at du får en konsoll som er funksjonell på alle måter og i god stand - men som aldri kan gå på nettet.