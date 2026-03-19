Kjøpsguide for MSI - PC-kabinetter

Et kabinett til datamaskinen din kan defineres av tre ting: størrelse, estetikk og pris. Men det finnes mange forskjellige funksjoner og alternativer å utforske, spesielt hvis du ønsker en kabelfri konstruksjon, et akvariumdesign for å vise frem komponentene dine eller en silent killer med kraftig støyreduksjon.

MSI tilbyr et bredt utvalg av kabinetter, og her ser vi nærmere på fire av de mest populære modellene.

MAG FORGE M100R er et veldig passende kabinett for budsjettbyggeren eller noen som prøver seg på databygging for første gang. Det fremre nettingpanelet sørger for at rikelig med luft slippes inn, noe som er veldig viktig når man bruker et kompakt Micro ATX-kabinett som dette. Kabinettet er veldig tradisjonelt designet med tre vifter forhåndsinstallert foran og én bak, mens den øverste delen er perforert for å tillate at varm luft presses ut og har et magnetisk filter. En AIO-radiator kan også installeres, og utnytte alle seks vifteplasseringer maksimalt. Hvis behovene dine utvides, kan hovedkortet også bruke delte viftekabler som gjør at én viftekontakt kan styre fire vifter. Viftene som følger med støtter ARGB-belysning, noe som er praktisk ettersom kabinettet har et herdet sideglassvindu som kan vise lyseffektene, som kan kontrolleres med en liten knapp på toppen av kabinettet, men det kan naturligvis også brukes med MSIs egen programvare.

Til tross for størrelsen er det god plass internt til å bygge inn. ARGB-kontrollene er plassert på baksiden av hovedkortbrettet for å få plass til enten en 3x2,5" + 1x3,5" diskkonfigurasjon i tillegg til NVMe-diskene på hovedkortet ditt, eller du kan gå for to av hver type hvis du har store 3,5" disker du trenger å bruke. Den samme allsidigheten kan brukes for de fire forhåndsinstallerte 120 mm viftene, da disse kan byttes ut med en 240 mm AIO-radiator på toppen og foran, mens den ene viften på baksiden kan erstattes av en 120 mm modell. Hvis du ønsker litt mer farge i livet ditt, kommer kabinettet også i hvitt.

MAG PANO 110R PZ ATX-kabinettet går et steg videre og har et helt annet design med et såkalt fisketanklayout, som betyr at det har et glasspanel både foran og på siden, noe som gir deg en 270 graders panoramautsikt, mens kablene og strømforsyningen er visuelt skjult i sitt eget kammer nederst i kabinettet.

Inntaksviftene er flyttet til siden, men fortsatt foran hovedkortbrettet, mens bunnen av basen er laget med ventiler hele veien rundt for å sikre at kabinettet kan ta inn ekstra luft i tillegg til det viftene presser inn i kabinettet. For å øke luftstrømmen har du også muligheten til å montere opptil tre 120 mm vifter oppå basen. For å unngå å se på feil ende av en vifte, har de som brukes på siden reversert design, slik at du i det minste ser på noe fint.

Glasspanelet og bakpanelet, som det meste av interiøret, kan fjernes uten verktøy, noe som gjør installasjonen enkel og rask. Det samme gjelder støvfiltrene som enten er magnetiske eller montert i et brett. Men det større interiøret er nyttig, ettersom det støtter GPU-er opptil 400 mm, noe som sikrer støtte for selv de høyeste ytelsesnivåene, og det kan til og med følge den nye standarden for bakkontakter for ATX-hovedkort. Siden det er et mer allsidig tilbud, har det også tre USB-kontakter på forsiden.

Hvis du ikke liker det skjulte basedesignet er et fullt panorama av alt også mulig med en MAG PANO M100R PZ, som kommer i hvitt og svart, men har en helt åpen layout hvor du kan vise frem all maskinvaren din. Til tross for at den trippel 360 mm vifteoppstillingen er på siden i stedet for foran, kan denne fortsatt få plass til en ekstra 360 mm vifteoppstilling fra en AIO på toppen. Den støtter til og med 2 x 120 mm vifter på toppen av strømforsyningsdekselet, med ytterligere 120 mm nederst på fronten, og du kan fjerne de forhåndsinstallerte 120 mm bak for en større 140 mm hvis du ønsker det. Totalt kan du få opptil 10 x 120 mm vifter i datamaskinen din hvis du vil.

Baksiden har også ekstra kabelføring, både bak hovedkortskuffen og rundt hele bakpanelet, inkludert forhåndsinstallerte borrelåser og separate viftehastighets- og ARGB-hoder, noe som sikrer best mulig måte å kontrollere lyseffekter og kjøling på. USB-portene er plassert på siden og er kompatible med MSI USB 3.2-hovedkort.

Hvis du virkelig vil ha det beste MSI har å tilby, vil du ha MEG MAESTRO 700L PZ. Dette beistet er av ren kvalitet. Det er en helt annen design, basert på trekantformede utskjæringer som fungerer som ventilasjon, med mer enn 3600 trekantede hull i aluminiumshuset, laget som et ett stykke unibody i stedet for separate seksjoner montert på en indre ramme. Dette er også en produksjonsmetode som er langt dyrere enn vanlige kabinetter. Det herdede panoramaglasset er av utsøkt kvalitet, og til og med GPU-støtten som kan brukes med hovedkort med bakkobling er laget med en mye bedre byggekvalitet enn normalt. Det er også god plass, med GPU-lengde på opptil 430 mm og E ATX-hovedkortstøtte. Du kan til og med installere den vertikalt med den vertikale PCIe-braketten og PCIe-riserkabelen.

AIO-radiatorer kan brukes så høyt som tre samtidig, og baksiden har en klaring på hele 90 mm for å sikre at ingen kabler setter seg fast eller blir skadet. Det er god plass til alle.