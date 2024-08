Kjør opp bakkene i Lonely Mountains: Downhill sin oppfølger på ski

Et av de kuleste og mest avslappede og morsomme indiespillene de siste årene er uten tvil Lonely Mountains: Downhill. Spillet er stort sett som navnet tilsier, og går ut på at du skal komme deg ned et fjell ved å sykle og utføre triks på en terrengsykkel. Etter flere år med støtte og ekstra innhold er utvikleren Megagon Industries klar for en oppfølger.

Dette spillet, som skal hete Lonely Mountains: Snow Riders, er veldig likt forgjengeren, bortsett fra at det bytter ut sykler med ski, og du skal kjøre ned et fjell i et fantastisk snø- og islandskap.

Vi er blitt fortalt at spillet vil støtte konkurransedyktig flerspiller, vil ha måter å låse opp nytt utstyr, antrekk og triks, og vil komme til PC en gang senere i år. Det er foreløpig ingen fast dato, og heller ingen omtale av en konsollversjon, men med tanke på at Lonely Mountains: Downhill er tilgjengelig stort sett overalt, kan vi nok forvente at Snow Riders etter hvert får samme behandling.

Sjekk ut spillets kunngjøringstrailer og noen få bilder nedenfor.