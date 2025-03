Kjør opp til barnehagen med stil med denne "Prambo" til 4 000 pund

HQ

"Born to perform" er slagordet til den nyeste kreasjonen med Lamborghini-merke, og det er kanskje et av de mest passende slagordene gjennom tidene. Nei, vi snakker ikke om en ny bil eller noen fancy klær eller møbler eller noe annet, det vi snakker om er en barnevogn, en barnevogn, en modell som er skapt i samarbeid med Silver Cross, og en modell som vi kaller "Prambo".

Offisielt heter den Reef Al Arancio, og ifølge butikksiden er det en barnevogn som vil bringe inn "a new era of super stroller". Den har en "visjon om luksus og arv" og er "designet for foreldre som jakter på det uventede".

Prambo leveres med en liggedel, et barnevognsete, et understell, en fotmuff, to regntrekk, universelle bilseteadaptere, en koppholder, et solseil og et myggnett. Når vi snakker om Prambo, som vil sette tilbake kjøpere £ 4,000, blir vi fortalt :

"Ved å kombinere Silver Cross 'enestående autoritet innen barnehageinnovasjon med det ikoniske DNA fra Automobili Lamborghini, blir en super barnevogn født. Med tekstiler med høy ytelse, fasettert rammeverk og glimt av arancio oransje, er Reef AL Arancio en eksepsjonell pakke."

Prambo kan kjøpes hos forhandlere over hele verden for øyeblikket, men det finnes bare 500 modeller i naturen, noe som gjør dette til en svært eksklusiv barnevogn.