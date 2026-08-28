Kjør uforsiktig mens dinosaurene løper rundt i Stuntman: Hollywood

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Det er sannsynligvis ikke mange som husker Stuntman-serien, som har vært ute av bildet i omtrent to tiår. Men neste år gjør den comeback i « Stuntman: Hollywood, takket være Saber Interactive og et samarbeid med Universal. Det siste gjør det mulig å bruke lisenser som K.I.T.T. fra «Knight Rider», tidsmaskinen fra «Tilbake til fremtiden» og flere biler fra «Fast & Furious» – og tilsynelatende til og med «Jurassic World».

Nå får vi en forhåndsvisning av det siste fra Gamescom i en ny trailer som viser kombinasjonen av racing og dinosaurer, alt mens kameraene ruller. I pressemeldingen står det:

«Opplev spennende action inspirert av verdenen i Jurassic World. Naviger gjennom massive scenografier, farlig terreng og uforutsigbare hindringer mens kameraene fortsetter å rulle.»

Sjekk ut traileren til « Stuntman: Hollywood nedenfor.