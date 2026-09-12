Kjøreopplevelsen i Grand Theft Auto VI henter det beste fra GTA IV og GTA V

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Grand Theft Auto VI Det ser allerede ut som en betydelig oppgradering fra forgjengerne, men det er vanskelig for oss å si hvordan ting som kjøring, skyting og annet vil endre seg uten at vi har prøvd det selv. Inntil 19. november må vi stole på det folk som har hatt muligheten til å se nærmere på spillet, forteller.

YouTuberen TGG fikk sjansen til å besøke Rockstar North før den offisielle utvidede presentasjonen av Grand Theft Auto VI, og fikk en mer grundig innføring i kjøringen. Rob Nelson, medleder for Rockstar North, forklarte at bilkjøringen i GTA VI vil kombinere den vektløse følelsen fra Grand Theft Auto IV med tilgjengeligheten fra Grand Theft Auto V. Kjøretøyene føles tunge «på den aller beste måten». Teamet har jobbet hardt for å bevare noen av de beste elementene fra tyngden og følelsen i GTA IV, samtidig som de har beholdt tilgjengeligheten fra GTA V. Alt er bygget opp fra bunnen av på denne maskinvaren, og de har mye større kontroll over innstilling av drivverk, dekk, fjæring og styring; alt dette blir innarbeidet i fysikkmodellen,» ifølge Nelson.

Fysikken rundt kjøretøyene har blitt fullstendig fornyet. Ting som dekkontroll, tuning, fjæring og styring vil være markant annerledes enn i tidligere spill. Dessuten har biltyveri nå fått mye mer dybde. Spillerne må fullføre en «quick-time event» for å lykkes med å stjele en bil med noen inne, og kan bli nødt til å slåss med en passasjer hvis det er noen igjen i bilen. Stående biler kan stjeles på flere måter, fra «slim jims» til å knuse vinduer og til og med klonede nøkler.