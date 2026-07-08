Kjøretillatelsen for å kjøpe bil i Singapore koster nå over 100 000 dollar
Denne lille asiatiske bystaten har en lov som begrenser antallet kjøretøy til én million for en befolkning på over seks millioner.
Hvis du liker å kjøre bil, håper jeg du ikke har endt opp med å bo i Singapore. Bystaten er en av verdens mest velstående storbyer, men den begrensede plassen har tvunget myndighetene til å innskrenke bilbruken i en grad man ikke ser noe annet sted i verden.
For å eie en bil i Singapore må du skaffe deg en spesiell lisens (som gir deg lov til å kjøpe en bil og bruke den i 10 år), men prisen på disse lisensene – som er begrenset til én million – skyter i været på grunn av høy etterspørsel. Ifølge de nyeste tallene fra Reuters koster en lisens for en standard personbil i Singapore for tiden over 100 000 amerikanske dollar.
Til sammenligning er den gjennomsnittlige årlige husholdningsinntekten i bystaten 149 352 singaporske dollar, mens en liten, statsstøttet leilighet koster mer enn 139 000 singaporske dollar. Prisen på en lisens tilsvarer nå kostnaden ved å kjøpe fire Toyota Corollaer i USA. Den samme bilen i Singapore, inkludert sertifikat, registreringsavgifter og skatter, ville koste 179 888 singaporske dollar (rundt 139 000 amerikanske dollar).
Så spørsmålet er: trenger den gjennomsnittlige innbyggeren virkelig en bil i Singapore? Svaret er nei. MRT-systemet er et av de raskeste, reneste og mest pålitelige i verden, og bussnettet dekker hele øya. Og hvis du vil følge eksemplet til flertallet av befolkningen, er det beste alternativet å leie en sykkel eller en liten moped og bevege seg fritt rundt på de dedikerte sykkelfeltene.