Kjøretillatelsen for å kjøpe bil i Singapore koster nå over 100 000 dollar

HQ

Hvis du liker å kjøre bil, håper jeg du ikke har endt opp med å bo i Singapore. Bystaten er en av verdens mest velstående storbyer, men den begrensede plassen har tvunget myndighetene til å innskrenke bilbruken i en grad man ikke ser noe annet sted i verden.

For å eie en bil i Singapore må du skaffe deg en spesiell lisens (som gir deg lov til å kjøpe en bil og bruke den i 10 år), men prisen på disse lisensene – som er begrenset til én million – skyter i været på grunn av høy etterspørsel. Ifølge de nyeste tallene fra Reuters koster en lisens for en standard personbil i Singapore for tiden over 100 000 amerikanske dollar.

Til sammenligning er den gjennomsnittlige årlige husholdningsinntekten i bystaten 149 352 singaporske dollar, mens en liten, statsstøttet leilighet koster mer enn 139 000 singaporske dollar. Prisen på en lisens tilsvarer nå kostnaden ved å kjøpe fire Toyota Corollaer i USA. Den samme bilen i Singapore, inkludert sertifikat, registreringsavgifter og skatter, ville koste 179 888 singaporske dollar (rundt 139 000 amerikanske dollar).

Så spørsmålet er: trenger den gjennomsnittlige innbyggeren virkelig en bil i Singapore? Svaret er nei. MRT-systemet er et av de raskeste, reneste og mest pålitelige i verden, og bussnettet dekker hele øya. Og hvis du vil følge eksemplet til flertallet av befolkningen, er det beste alternativet å leie en sykkel eller en liten moped og bevege seg fritt rundt på de dedikerte sykkelfeltene.