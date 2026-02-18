Klæbo vinner sitt femte gull i vinter-OL i herrenes lagsprint i langrenn

HQ

Norge tar nok en gullmedalje i vinter-OL 2026: den 15. gullmedaljen, den 32. totalt, og den femte som Johannes Høsflot Klæbo vinner i disse lekene, og utvider dermed den historiske rekorden for flest gullmedaljer totalt i vinter-OL: 29 år gamle Klæbo har vunnet ti gullmedaljer i karrieren, fem av dem i disse lekene. Den tidligere verdensrekorden for flest gullmedaljer sammenlagt var på åtte, delt av tre nordmenn, en skiskytter og to langrennsløpere, som Klaebo.

Onsdagens medalje kom i herrenes lagsprint i fri langrenn, med Johannes Høsflot Klæbo og Einar Hedegart i spissen for laget. Klaebo får en ny mulighet til å vinne gull og gjøre historisk rent bord på 50 km fellesstart lørdag 21. februar, den nest siste dagen i lekene.

Bemerkelsesverdig nok vant USA og Italia henholdsvis sølv og bronse, og begge landene vant olympiske medaljer for første gang i denne øvelsen. Det er Italias 12. gullmedalje, den 25. totalt, og de ligger på andreplass på medaljetabellen (med ni gull), vertsnasjonens beste resultat i et vinter-OL noensinne.