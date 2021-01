I Gamereactor-nettverket har vi to redaktører som er spesielt glade i bilspill, og de har investert mange penger i å lage dedikerte oppsett med stoler, ratt, pedaler og...

Assetto Corsa Competizione har nylig blitt utvidet med The Misano World Circuit Marco Simoncelli, og for å feire dette har vår spanske sjefredaktør prøvekjørt Audi R8 LMS...

Game On: Eksklusivt gameplay fra Assetto Corsa Competizione på PS4

den 22 juni 2020 klokken 14:00 NYHET. Skrevet av Daniel Andersen

Her er alt du trenger å vite om bilspillsimulatoren etter at vi intervjuet Marco Massarutto, deleier i Kunos Simulazioni, som en del av Gamereactors Game On.