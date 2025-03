Klarer PC-en din å håndtere all pro-wrestling i WWE 2K25?

HQ

Etter en svært sjokkerende Elimination Chamber forrige helg, har det vært mye buzz på sosiale medier om WWE de siste dagene. Vi er sikre på at 2K Games ikke er så lei seg for det med tanke på at WWE 2K25 har premiere i morgen.

Hvis du planlegger å spille det på PC, er du sannsynligvis nysgjerrig på hvor langt datamaskinen din vil gå når det gjelder grafisk fluff, og det er derfor systemkravene nå har blitt presentert. Her er oversikten :

Minimum :

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: Win 10 64 Bit

Prosessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Minne: 12 GB RAM

Grafikk: Radeon RX 480 / Geforce GTX 1060

DirectX: Versjon 12

Lagringsplass: 103 GB tilgjengelig plass

Lydkort: DirectX 9.0c-kompatibelt lydkort

Ytterligere merknader: Minst 3 GB videominne, SSD anbefales, CPU må støtte AVX2 og F16C

Anbefales:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystemOS: Win 10 64-bitProsessor Ryzen 5 1600 / Intel i7-4790Minne: 16 GB RAMGrafikk: Radeon RX 5600 XT / Geforce GTX 1070DirectX: Versjon 12Lagringsplass: 103 GB tilgjengelig plassLydkort: DirectX 9.0c-kompatibelt lydkortYtterligere merknader: Minst 6 GB videominne, SSD anbefales, CPU må støtte AVX2 & F16C

Ganske rimelige krav, som du kan se. Vi jobber for tiden med vår anmeldelse av WWE 2K25, som du vil kunne lese her på Gamereactor ganske snart.