Klarer PC-en din å kjøre « Control Resonant? De endelige PC-spesifikasjonene for Remedys actionoppfølger er nå offentliggjort

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Med lanseringen bare et par uker unna, satt til 24. september på PC, PS5 og Xbox Series X/S, har utvikleren Remedy Entertainment kunngjort de offisielle, endelige PC-spesifikasjonene for den etterlengtede actionoppfølgeren, Control Resonant.

PC-spesifikasjonene er delt inn i to deler, hvor den ene delen er beregnet på å kjøre spillet uten Ray-Tracing aktivert, og den andre med belysningsteknologien aktivert. Generelt sett er det ganske enkelt å kjøre spillet uten Ray-Tracing på moderne maskinvare, mens bruk av RT er mer krevende, som forventet.

Selv om du kan se de fullstendige PC-spesifikasjonene nedenfor, bør det nevnes at det er tre komponenter som er felles for alle nivåer av PC-opplevelsen. PC-spillere trenger minst 16 GB RAM, 120 GB SSD-lagringsplass, og en enhet som kjører Windows 10/11 64-bit.

Ellers har vi fått vite at PC-utgaven av « Control Resonant vil kunne tilby støtte for oppskalering og bildegenerering med Nvidia DLSS 4.5 og AMD FSR 4.1 på enheter som støtter teknologien. Det samme gjelder da for Path Tracing, Nvidia DLSS 4.5 Ray-Reconstruction, HDR, støtte for ultrabred skjerm og ubegrenset bildefrekvens.

Med alt dette i tankene, kan PC-en din takle « Control Resonant?