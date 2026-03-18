Klarer PC-en din å kjøre Life is Strange: Reunion i "Hella High"-kvalitet?

Det er bare litt over en uke til neste kapittel i Life is Strange-serien gjør sin ankomst, da Life is Strange: Reunion vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S så snart som 26. mars. Med dette er tilfelle, nå har Square Enix og utvikleren Deck Nine delt de offisielle PC-spesifikasjonene for spillet, alt slik at fans på plattformen kan bestemme hvordan de vil kunne kjøre spillet.

Totalt er det fem ytelses- / kvalitetsinnstillinger, alt fra Minimum til Hella High, og mens det å kjøre spillet på de laveste alternativene bør være ganske enkelt for spillere, kan det være en større utfordring å få spillet til å fungere på sitt beste.

For å spille på Hella High (som gir 2160p-grafikk med 30 bilder per sekund), trenger du enten en AMD Ryzen 7 5800X eller Intel Core i7-13700K CPU sammen med enten et AMD Radeon RX 7900 XTX eller et Nvidia GeForce RTX 4080, pluss 16 GB RAM. I bunn og grunn ganske kraftig teknologi, og bare for å få spillet til å kjøre med 30 fps...

Når det gjelder hele spesifikasjonsarket, kan du se dette nedenfor.