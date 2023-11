Klassisk modus er tilbake i F-Zero 99

HQ

En av Nintendos små overraskelser i dette fantastiske året 2023 er at F-Zero-serien er tilbake med en flerspiller Battle Royale-racing-tittel. Her konkurrerer opptil 99 spillere mot hverandre om å være den siste føreren igjen på banen, og du kan spille gratis hvis du har et Nintendo Switch Online-abonnement.

For noen uker siden oppdaterte Nintendo spillet med tre nye baner (Fire Field, Mute City III og Red Canyon II) i King League, og det så ut til at det var slutten på støtten til spillet. Det viser seg at dette ikke var tilfelle.

Det Kyoto-baserte selskapet har nå kunngjort at det vil lansere oppdatering 1.1.0, som vil legge til en klassisk modus i racingspillet i morgen, 29. november, i tillegg til å legge til funksjoner som å endre skjermformatet (det kan nå settes til 4:3). Classic Mode vil også la deg kjøre etter reglene fra det originale SNES F-Zero:



Viewed med samme skjermformat som Super Famicom-versjonen (SNES).



Antall spillere som kan delta i spillet er 20.



Spin Attack og Skyway kan ikke brukes, og effektmålerboostingen ved K.O. er også fjernet.



Turbo kan bare brukes til "S-merket", som kan lades én gang per runde.



Det er også lagt til et Lucky Card som registrerer rangeringen og maskinene som er brukt i fem løp. Hvis alt stemmer på slutten av de fem løpene låser du opp ekstra belønninger. Nintendo sier dessuten at de vil fortsette å vedlikeholde spillet med små oppdateringer.