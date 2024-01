Klassiske James Bond-filmer har nå trigger-advarsler

HQ

Lettkrenkede personer kan nå puste lettet ut, for to klassiske James Bond-filmer har fått en triggeradvarsel. I hvert fall i Storbritannia, der BFI nylig har lagt til følgende advarende tekst i begynnelsen av Goldfinger og You Only Live Twice:

"Vær oppmerksom på at mange av disse filmene inneholder språk, bilder eller annet innhold som gjenspeiler synspunkter som var utbredt i sin samtid, men som kan virke støtende i dag (som de gjorde den gang). Titlene er tatt med her av historiske, kulturelle eller estetiske grunner, og disse synspunktene støttes på ingen måte av BFI eller dets partnere."

Dette er noe vi også har sett Disney gjøre med flere eldre tegnefilmer. BFI har kanskje ikke overraskende fått mye kritikk for dette, men forsvarer avgjørelsen og en talsperson for instituttet skriver :

"Selv om vi har et ansvar for å bevare filmer så nær deres samtidige nøyaktighet som mulig, selv om de inneholder språk eller skildringer som vi kategorisk avviser, har vi også et ansvar for hvordan vi presenterer dem for publikum. Triggeradvarslene/innholdsadvarslene som vi har på alle våre visningssteder og nettplattformer, fungerer som en veiledning om at en film eller et verk gjenspeiler synspunkter fra den tiden de ble laget, og som kan virke støtende."

Hva synes du om at det legges til triggeradvarsler på eldre filmer, er det bra eller dårlig?

Takk, The Guardian.