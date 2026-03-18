Klassiske Sega-sjefer angriper Shinobi: Art of Vengeance i begynnelsen av april

Som vi tidligere har rapportert, vil Joe Musashi møte klassiske skurker fra Segas rike historie i en kommende utvidelse til det mesterlige ninjaeventyret Shinobi: Art of Vengeance. De kommende DLC-sjefene er Death Adder fra Golden Axe, Goro Majima fra Like a Dragon og Sonics evige nemesis, Dr. Eggman.

Det har nå blitt avslørt at den såkalte Sega Villains Stage DLC vil bli utgitt den 3. april, og vi har også fått en veldig glatt filmtrailer samt tre skjermbilder (ett for hver sjef) å sjekke ut, og som vanlig finner du alt dette nedenfor.

Hvis du vil vite mer om Shinobi: Art of Vengeance og hvorfor du faktisk bør kjøpe det, anbefaler vi at du sjekker ut anmeldelsen vår, som du kan lese her. I tillegg til sjefene som er nevnt ovenfor, inkluderer denne DLC-en også :