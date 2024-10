Klassiske skrekkmonstre vekkes til live med de mest avanserte animatroniske figurene i en fornøyelsespark noensinne

HQ

Epic Universe, Universal Orlando Resorts nyeste temapark som åpner 22. mai 2025, vil inneholde en rekke forlystelser og temaland basert på Nintendo, How to train your dragon og Harry Potter. Ett av de fire åpningslandområdene er imidlertid ikke basert på en spesifikk IP, men flere på samme tid.

Dark Universe (som ikke har noe med det mislykkede filmuniverset å gjøre) vil hylle Universals klassiske skrekkmonsterfilmer fra 1920- til 1940-tallet, inkludert Frankensteins monster, Ygor, Dracula, Skapningen fra den svarte lagune, varulven... som alle bor sammen i Darkmoor Village.

Landets hovedattraksjon, Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, blir en mørk forlystelse som tar gjestene med inn i et slott, der de møter opptil fjorten animatroniske figurer, de mest avanserte animatroniske kreasjonene Universal noensinne har laget, og som beveger seg mye raskere enn det folk flest tenker på når de tenker på figurer i en temapark.

"Visceral, kraftfull og intens", sier Universal i denne promovideoen av fornøyelsesparken, akkurat i tide til Halloween. Kommer du til å besøke Epic Universe i Orlando, Florida, når det åpner i mai 2025?