Klatrer tiltalt for uaktsomt drap etter å ha forlatt kjæresten på Østerrikes høyeste topp
Påtalemyndigheten mener den erfarne fjellklatreren bærer ansvaret for den fatale bestigningen av Großglockner.
En østerriksk fjellklatrer skal for retten tiltalt for grovt uaktsomt drap etter at kjæresten hans frøs i hjel nær toppen av Großglockner, landets høyeste fjell. Kerstin G, 33, døde av hypotermi i januar 2025 etter en 17 timer lang bestigning under stadig dårligere værforhold.
Påtalemyndigheten hevder at Thomas P (36), som den mest erfarne fjellklatreren, gjorde en rekke kritiske feil, blant annet ved å fortsette klatringen til tross for dårlige værmeldinger, utilstrekkelig utstyr og partnerens utmattelse. De hevder at han etterlot henne ubeskyttet omtrent 50 meter under toppen mens han gikk ned for å søke hjelp.
Som BBC rapporterte, benekter han anklagen, og kaller tragedien en ulykke. Hvis han blir dømt, risikerer han opptil tre års fengsel, i en sak som har utløst debatt i Østerrike om ansvar og risiko i fjellsport, særlig når en klatrer anses som den mest erfarne beslutningstakeren...