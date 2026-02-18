Klatrer tiltalt for uaktsomt drap etter å ha forlatt kjæresten på Østerrikes høyeste topp

HQ

En østerriksk fjellklatrer skal for retten tiltalt for grovt uaktsomt drap etter at kjæresten hans frøs i hjel nær toppen av Großglockner, landets høyeste fjell. Kerstin G, 33, døde av hypotermi i januar 2025 etter en 17 timer lang bestigning under stadig dårligere værforhold.

Påtalemyndigheten hevder at Thomas P (36), som den mest erfarne fjellklatreren, gjorde en rekke kritiske feil, blant annet ved å fortsette klatringen til tross for dårlige værmeldinger, utilstrekkelig utstyr og partnerens utmattelse. De hevder at han etterlot henne ubeskyttet omtrent 50 meter under toppen mens han gikk ned for å søke hjelp.

Som BBC rapporterte, benekter han anklagen, og kaller tragedien en ulykke. Hvis han blir dømt, risikerer han opptil tre års fengsel, i en sak som har utløst debatt i Østerrike om ansvar og risiko i fjellsport, særlig når en klatrer anses som den mest erfarne beslutningstakeren...