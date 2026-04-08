007 First Light

Kle deg for å imponere når du spiller 007 First Light med DualSense 007 First Light Limited Edition

Du kan være "Mannen med den gylne kontrolleren" på spillets lanseringsdag 27. mai.

I dag mottok vi den bittersøte nyheten om at 007 First Light, IOI-tittelen som skal bringe James Bond tilbake til videospillverdenen etter mer enn 13 års fravær, vil bli forsinket på Nintendo Switch 2, samtidig som vi bekrefter forpliktelsen til å lansere PC-, PS5- og Xbox Series-versjonene den 27. mai, som planlagt.

Kanskje for å oppmuntre spillere til å feire denne datoen med stil, har PlayStation benyttet anledningen til å avduke kontrolleren DualSense 007 First Light Limited Edition, med et design inspirert av Bonds agentkode og et gullfargeskjema som hyller franchisen. Kontrolleren vil være tilgjengelig fra 27. mai i et begrenset antall til en pris på £74.99/€84.99, og forhåndsbestillinger åpner 17. april kl. 10:00 lokal tid, ifølge innlegget på PlayStation Blog.

Så hvis du vil få tak i denne særegne kontrolleren for å hjelpe en ung James Bond med å bli den mest berømte MI6-agenten med lisens til å drepe i historien, bør du notere deg datoen, for de vil garantert bli utsolgt på få minutter. Ta en titt nedenfor.

