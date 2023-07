Klikk og dyrk med The Smart Garden 9 Pro

HQ

I takt med at byene og det urbane livet blir mer og mer populært, er det ikke til å stikke under en stol at det blir stadig mer utfordrende å finne et sted å dyrke og ta vare på sine egne planter. Click And Grow har kommet opp med en løsning, rett og slett kjent som The Smart Garden 9 Pro, og vi har fått tak i dingsen i den siste episoden av Quick Look.

Denne interessante teknologien gjør det mulig å dyrke og ta vare på sine egne blomster, urter og frukt uten å ha behov for hage eller parsellhage. Dingsen er også app-styrt og sørger for automatisk vanning, tilførsel av næringsstoffer til plantene og lys som er nødvendig for veksten, slik at du kan fortsette å dyrke 365 dager i året.

For å finne ut om denne teknologien er noe for deg, kan du ta en titt på vår siste Quick Look nedenfor, der du finner en rekke fakta og tanker om The Smart Garden 9 Pro.