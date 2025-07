Forskere anslår at den europeiske hetebølgen har krevd tusenvis av menneskeliv En fersk studie anslår at den ekstreme varmen i slutten av juni og begynnelsen av juli forårsaket over 2000 dødsfall i europeiske storbyer.

HQ Siste nytt om Europa . En ny vitenskapelig analyse som ble publisert onsdag, knytter den siste tidens hetebølge i Europa til et betydelig antall dødsfall i flere byer, og forskerne tilskriver mange av dødsfallene den økende effekten av klimaendringene. Forskerne anslår at ekstrem hete krevde livet til 2300 mennesker i 12 byer da temperaturene steg kraftig i Europa fra 23. juni til 2. juli. 1500 av disse dødsfallene har de knyttet til klimaendringene, som har gjort situasjonen enda mer alvorlig.

"Denne studien viser hvorfor hetebølger er kjent som stille drapsmenn", sier medforfatteren. "Selv om det er rapportert om en håndfull dødsfall i Spania, Frankrike og Italia, forventes det at tusenvis av mennesker har omkommet som følge av de voldsomme temperaturene." Analysen undersøkte dødelighetsmønstrene i løpet av en ti dager lang periode med ekstreme temperaturer, og fant at klimabetinget varme var en viktig medvirkende faktor. Etter hvert som hetebølgene blir lengre og mer alvorlige, øker bekymringen for om helsevesenet er i stand til å takle dem. Benidorm, Alicante, Valencia-regionen (Spania) // Shutterstock