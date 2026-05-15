Klimaeksperter advarer om at VM-kampene kan overskride terskelen for ekstrem varme, noe som kan utgjøre en risiko for spillere og tilskuere

VM i fotball 2026 blir en stor utfordring for fotballspillerne, ikke bare fordi det er det lengste mesterskapet (med 48 lag blir det en ekstra utslagsrunde før åttendedelsfinalene), men også på grunn av varmen i Nord-Amerika i juni og juli. Noen lag vil være heldigere, ettersom det arrangeres over hele kontinentet i Mexico, USA og Canada, men den ekstreme varmen i noen områder, samt de økende temperaturene over hele verden, kan gjøre det til det varmeste verdensmesterskapet, verre enn da USA var vertskap for turneringen i 1994.

Det sier klimaeksperter fra hele verden, samlet i World Weather Attribution (WWA), som advarer om at én av fire VM-kamper kan bli spilt under svært varme forhold. "Spillere og tilskuere står overfor en mye høyere risiko for utmattende varme og fuktighet under VM i 2026 sammenlignet med turneringen i 1994 på samme kontinent", sier de.

Fem kamper forventes å bli spilt ved 28 °C i Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-indeksen, som måler hvor effektivt kroppen kan kjøle seg ned i varme, fuktighet, soleksponering og vind, noe som ifølge spillerforeningen FIFPRO er over terskelen, og kampene bør utsettes.

I fjor sommer under klubb-VM som ble spilt i USA, hadde kampene obligatoriske avkjølingspauser, men noen spillere klaget likevel over at de ble tvunget til å spille på de verste tidspunktene, slik at kampene ble sendt på kvelden i Europa. Men det er også bekymring for fansen som sitter trangt på stadion, "som er i enda større fare fordi de ikke vil bli tatt hånd om av mange leger", sier WWA.