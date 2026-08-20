Klimaendringene fører til at hvalene kommer nærmere kysten i Grønland

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Hvalene tilpasser seg klimaendringene utenfor Grønlands kyst, ettersom de beveger seg inn for å dra nytte av den smeltende havisen og finne mat i områder som tidligere var utilgjengelige. Store hvaler, blant annet knølhval, vågehval og finnhval, søker mat i havområdene langs landets kyst, etter at de historisk sett ikke har kunnet komme så nær Grønland.

I flere tiår har forskere observert hvalenes bevegelser utenfor Grønlands kyst. Frem til 2006 var det ikke registrert en eneste knølhval utenfor Øst-Grønlands kyst. I 2007 ble syv knølhvaler observert, og innen 2024 hadde det vært mer enn 150 observasjoner fra skip.

Ifølge BBC News omtaler forskere dette som en «stor økologisk regimeendring», og påpeker «matfrenesi» utenfor Grønlands kyst. Mens noen hvaler kan dra nytte av det varmere vannet, mister andre, som den truede narhvalen, sitt naturlige habitat.