Klimaendringene vil gjøre det nesten umulig å slå verdensrekorder på maraton, ifølge studie

Verdensrekorder i maraton vil bli stadig vanskeligere å slå på grunn av stigende temperaturer som følge av klimaendringene, viser en studie fra NGO Climate Central. Studien viser at de optimale temperaturene for løping, 4 °C for menn og 10 °C for kvinner, vil bli mer usannsynlige i 86 % av 221 globale maratonløp innen 2045.

"For de fleste mosjonsløpere er oddsen for å løpe under perfekte forhold allerede liten, og for eliteutøvere som jakter på rekorder, har de stigende temperaturene gjort rekordløp i noen løp nesten umulige", heter det i studien.

Studien gir noen eksempler: De siste maratonløpene i Berlin, Tokyo og London opplevde temperaturer på over 20 °C, mye høyere enn det som er optimalt for eliteløpere. Tokyo vil lide den kraftigste nedgangen de neste 20 årene. Men dette er en realitet nå: Sebastian Coe, president i World Athletics, har foreslått å flytte utholdenhetsarrangementer som maraton til andre tider av året for å beskytte utøverne mot utrygge forhold.

Verdensrekordene i maraton ble sist slått av Kelvin Kiptum i Chicago i 2023 og Ruth Chepngetich i Chicago i 2024 (selv om Chepngetich ble utestengt i tre år på grunn av doping, vil ikke rekorden hennes bli tatt). Mange eksperter tilskriver de nylige forbedringene i tidsrekorder til showteknologi, men temperaturen er fortsatt en av nøkkelforholdene for idrettsutøvernes ytelse, noe som øker risikoen for dehydrering.