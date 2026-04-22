Klimakriser utgjør en økende trussel mot demokratiet, ifølge ny rapport

HQ

Det ser ut til at det ikke bare er folks hjem og levebrød som er truet av truende klimakriser, ettersom hetebølger, oversvømmelser og skogbranner nå ser ut til å bli mer ansvarlige for trusler mot demokratiet. Noen steder påvirkes valgene like mye av ekstremvær som av politiske krefter.

En ny rapport fanget opp av The Guardian hevder at minst 94 valg og folkeavstemninger i 52 land har blitt påvirket av klimarelaterte årsaker i løpet av de siste tjue årene. Presset er størst på allerede skjøre demokratiske systemer, særlig i Afrika og Asia. Bare i 2024 avbrøt klimarelaterte hendelser 23 valg i 18 land, deriblant Brasil, Senegal og Hercegovina.

Sarah Birch, professor i politikk ved King's College London og medforfatter av rapporten, sier at valg bør flyttes rundt forutsigbare klimahendelser. "Valgene bør avholdes når det er minst sannsynlighet for katastrofer. I noen tilfeller må valgledelsen også vurdere å endre tidsrammene for valgene for å redusere sannsynligheten for avbrudd på grunn av kortvarige katastrofer," sier hun.

Birch trakk også frem at USA fortsatt planlegger å avholde valg i november, som er orkansesongen. For å bidra til å dempe effekten av potensielle katastrofer anbefaler rapporten at politiske kontorer samarbeider tett med meteorologer for å finne ut når klimakriser kan inntreffe.