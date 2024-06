Klimaprotestbevegelsen Just Stop Oil sprayer Stonehenge oransje

HQ

Stonehenge. Det er mange spørsmål vi ikke kan svare på når det gjelder Storbritannias eldste monument, men én ting vet vi med sikkerhet, og det er hvordan det ble sprayet oransje. Det er klimademonstrasjonsgruppen Just Stop Oil som står bak. Du husker dem kanskje fra å ha sprayet en rekke andre ting oransje, fra butikkfasader til malerier.

Gruppens mål er enkelt: å øke bevisstheten for å prøve å forhindre klimaendringer. Det ser imidlertid ut til at de har fått begge de politiske partiene i Storbritannia til å reagere. Rishi Sunak, nåværende statsminister, twitret rett og slett at "Just Stop Oil er en skam".

Dette er en annonse:

Sir Keir Starmer, nåværende leder for opposisjonen og Labour-partiet, hadde heller ikke mye til overs for gruppen, og uttalte "skaden som er gjort på Stonehenge er skandaløs. Just Stop Oil er patetiske. De ansvarlige må møte lovens fulle kraft."

Just Stop Oil har blitt kraftig kritisert for bruken av tilsynelatende harmløs maisstivelse på Stonehenge. Selv om det kanskje ikke gjør noen skade på selve steinene, antas det at det fremmede stoffet vil skade den unike laven som er bygget opp på steinene, og som hindrer dem i å forvitre og bli forurenset.

Hva synes du om Just Stop Oils Stonehenge-protest?

Dette er en annonse: