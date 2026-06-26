Klimatoppmøte om ekstrem varme avlyst på grunn av ekstrem varme

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Det var mildt sagt en ironisk vending under London Climate Action Week. En konferanse med fokus på hvordan lokalsamfunn bør tilpasse seg stadig mer ekstrem varme, ble tvunget til å bli avlyst på grunn av den pågående hetebølgen.

Chris Anderson, en av foredragsholderne på arrangementet, kom med følgende uttalelse:

«Dette viser at ekstremvær blir stadig mer uforutsigbart og utvikler seg raskere enn folk klarer å tilpasse seg, selv i de rikeste landene»

Toppmøtet, med tittelen «Ekstrem varme: Bedre styring og styrket handling rundt om i verden», skulle etter planen finne sted ved London School of Economics. Arrangørene kunngjorde imidlertid at det ble avlyst etter at det britiske meteorologiske instituttet (Met Office) utstedte en rød varsel for ekstrem varme i London, hvor temperaturene var forventet å nærme seg 40 grader. I tillegg manglet lokalet klimaanlegg, noe som ble ansett som en helsefare for deltakerne.