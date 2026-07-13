Kliniske studier av ebola-vaksinen på mennesker skal snart starte i Storbritannia

HQ

Det er nesten to måneder siden det siste utbruddet av ebola i Afrika ble rapportert, og situasjonen eskalerte til en folkehelsekrise kort tid etter, den 17. mai. Da dette skjedde, begynte mange land å trappe opp innsatsen for å bekjempe viruset, blant annet Storbritannia, som startet arbeidet med å utvikle en vaksine mot sykdommen ved Universitetet i Oxford.

I løpet av de åtte ukene som har gått siden da, har denne vaksinen nådd et stadium der den er klar for kliniske studier på mennesker. Ifølge BBC News er den første av fire vaksiner under forberedelse, og foreløpig er bare én klar for kliniske studier, med rekruttering av frivillige i løpet av de kommende ukene.

Når det gjelder hvorfor en vaksine er så viktig i dette tilfellet, skyldes det at det siste utbruddet stammer fra Bundibugyo-stammen av sykdommen, som foreløpig ikke har noen godkjente medisiner eller vaksiner. Det finnes vaksiner mot andre nyere stammer av ebola, men hver stamme opptrer og virker forskjellig, noe som medfører behov for separate behandlinger for hver variant.

Forsøket som snart skal gjennomføres, vil omfatte 50 voksne i alderen 18–55 år, og dersom vaksinen viser seg å være effektiv, er målet at den skal rulles ut i Uganda for å bli testet i Afrika også.