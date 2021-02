Du ser på Annonser

I dagens livestream går vi fra et ninjaspill til et annet, da vi følger opp gårsdagens Blue Fire med det etterlengtede Cyber Shadow. Denne Yacht Club Games-publiserte tittelen er åpenbart inspirert av Ninja Gaiden-titlene fra NES-æraen og minner mye om indiespillet The Messenger.

Senere i dag sjekker vi ut spillets to første timer på vår GR Live-side, fra klokken 16. I mellomtiden kan du jo sjekke ut Ingars anmeldelse.