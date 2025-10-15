Klokkene på Splinter Cell: Deathwatch er offisielle Hamilton-modeller

HQ

Hvis du har sett noen episoder av Splinter Cell: Deathwatch etter premieren på Netflix i går, har du kanskje lagt merke til at hovedpersonene i Sam Fisher og Zinnia McKenna har en del bling-bling på håndleddene sine. Grunnen til at klokkene er så intrikate og detaljerte, er at de er modellert etter virkelige motstykker fra Hamilton.

Urmakeren har avslørt at de har inngått et samarbeid med Ubisoft og Netflix for å få med klokker i serien, og det er spesielt fire modeller som brukes. McKenna har på seg Ventura Quartz, og har også fått i oppgave å finne en Khaki Aviation X-Wind Sandstorm, mens Fisher har Khaki Field Expedition og Khaki Navy Frogman.

Igjen, siden dette er ekte klokkemodeller, kan du teknisk sett kjøpe den samme klokken som Sam Fisher, men det skal sies at ingen av alternativene er billige, med alt fra £700+ til godt over £1,100.

