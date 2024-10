Klone introduserer android med fungerende kunstige muskler

HQ

Robotteknologien utvikler seg i et bemerkelsesverdig tempo. En rekke utrolige selskaper rundt om i verden produserer fantastisk teknologi, blant annet Teslas robot Optimus og Boston Dynamics' liste over roboter. En annen aktør på området er Clone, et selskap som har spesialisert seg på androider og på å lage roboter med kunstige muskler.

Tidligere har Clone vist frem en detaljert armmodell med robotsener og -muskler, men nå har de økt innsatsen og avslørt Torso, en androide som i hovedsak er den øvre halvdelen av en kropp laget av robotdeler, og som på en eller annen måte også er helt funksjonell.

Mens Clone har vist Torso i aksjon, har den også snakket litt mer om roboten, og bemerket: "Den første bimanuelle torsoen som Clone har laget, har en aktiverbar albue, cervikal ryggrad (nakke) og antropomorfe skuldre med sternoclavicular-, acromioclavicular-, scapulothoracic- og glenohumeral-ledd. Ventilmatrisen passer kompakt inn i brystkassen. Trening i bimanuell manipulasjon pågår."

Det er uklart hva som blir det neste for Clone, men med tanke på utviklingen og retningen selskapet tar, ville vi ikke bli overrasket over å se en fullstendig robot-Android i løpet av de neste årene.