"Klubben alle spillere ville elsket å komme til": Donnarumma blir i Manchester City i fem sesonger

Rett etter å ha bekreftet at Ederson, keeperen de har hatt siden 2017, forlater klubben, har Manchester City annonsert ankomsten av Gianluigi Donnarumma, den italienske keeperen som har hjulpet PSG med å vinne Champions League i år.

For å gjøre plass til italieneren, som også vant EM i 2021, solgte Manchester City Ederson til Fenerbahce for 12,1 millioner pund, 13,9 millioner euro. Donnarumma slutter seg til Manchester City for 26 millioner pund, 29,9 millioner euro. Klubben har også solgt Manuel Akanji til Inter Milan i de siste dagene av sommerens overgangsmarked.

"Å ha signert for Manchester City er et spesielt og stolt øyeblikk for meg. Jeg kommer til en tropp full av talenter i verdensklasse og et lag ledet av en av de største managerne i fotballhistorien, Pep Guardiola, sier Donnarumma.

"Dette er en klubb alle spillere i verdensfotballen ville elsket å spille i. Jeg har beundret å se Manchester City i mange år - så å nå kunne spille for klubben er en stor ære og et privilegium."

Det var en overraskende avgjørelse fra Paris Saint-Germain, spesielt etter en eksepsjonell sesong fra Donnarumma. Men klubben lyttet til Luis Enriques ønsker og betalte Lille 34 millioner pund, 40 millioner euro, for Lucas Chevalier. Nå får Manchester City tilbake noe av den "auraen" som enkelte eksperter mener de har mistet.