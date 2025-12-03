Knives Out og Sesame Street crossover er herlig kortfilm med Beignet Blanc i hovedrollen

HQ

Regissør Rian Johnson har ved flere anledninger uttalt at han vil fortsette å utvide Knives Out-serien i fremtiden, til tross for at avtalen med Netflix nærmer seg slutten med Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Fans har vært raske med å påpeke at et fantastisk fremtidig premiss kunne være å se Daniel Craigs Benoit Blanc kollidere med Muppetene i et herlig crossover-mysterium, noe Johnson setter pris på, selv om han også vet at det sannsynligvis ikke ville fungere. Men kanskje det ville det...

Vi sier dette ettersom Netflix nå har publisert en kort video som ser Knives Out og Sesame Street kollidere. Siden dette er for barneserien skapt av Jim Henson og ikke hovedserien The Muppets, er det ikke fullt så voksen-tema som mange kanskje hadde håpet, men det er virkelig herlig og søtt likevel.

Premisset er at noen har spist Kakemonsterets trippel bærpai, og Sesame Street -figurene vil ha svar før de begynner å knuse skaller. Løsningen blir naturligvis å hente inn verdens beste detektiv, den sørstatsstemme Beignet Blanc. Dette fører til alle slags undersøkelser og deretter en anklagende deduksjon, der vi oppdager den egentlige skyldige i denne avskyelige forbrytelsen.

Ta en titt på kortfilmen nedenfor, og ikke glem at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kommer til Netflix 12. desember.

