Knivangrepet på et tog i Storbritannia ble utført av en enslig gjerningsmann, ikke terror, sier politiet

Britiske myndigheter har bekreftet at knivangrepet på et tog i Øst-England lørdag ble utført av en enslig angriper, og avviser dermed tidligere bekymringer om at det kunne dreie seg om en terrorhandling. En 32 år gammel mann fra Peterborough ble arrestert av bevæpnet politi etter at toget gjorde en nødstopp i Huntingdon, mens en annen mann som først ble arrestert, ble løslatt uten siktelse.

Angrepet førte til at 11 personer ble skadet, inkludert et medlem av togpersonalet som forsøkte å stoppe angriperen, og som nå er i livstruende tilstand. Politiet berømmer mannskapets tapperhet og sier at opptakene fra overvåkningskameraene viser "intet mindre enn heroiske handlinger" som sannsynligvis har reddet flere liv. Fem av de skadde er allerede utskrevet fra sykehus.

Etterforskning pågår

Antiterrorenheter bisto i de tidlige stadiene av etterforskningen, men myndighetene har bekreftet at det ikke finnes noen bevis som knytter angrepet til terrorisme. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelsene som ledet opp til knivstikkingen, og med å forstå den mistenktes bakgrunn. En kniv som ble brukt i angrepet, ble funnet på åstedet.

Visepolitimester Stuart Cundy sa: "Etterforskningen vår går raskt fremover, og vi er sikre på at vi ikke leter etter noen andre i forbindelse med hendelsen."

Vitner beskrev kaotiske scener på toget, og en passasjer fortalte til BBC at han så blod på stoler og på gulvet da angriperen løp gjennom vognen. En annen rapporterte at han så den mistenkte vifte med en stor kniv før han ble skutt av politiet.

Nasjonal reaksjon

Statsminister Keir Starmer kalte hendelsen "forferdelig" og "dypt bekymringsfull", mens King Charles sa at han var "virkelig forferdet og sjokkert". Innenriksminister Shabana Mahmood oppfordret publikum til å unngå spekulasjoner på nettet, med henvisning til risikoen for feilinformasjon etter tidligere voldelige hendelser.

Knivkriminaliteten i England og Wales har økt kraftig det siste tiåret, med 54 587 rapporterte lovbrudd i fjor, noe som er blant de høyeste tallene i Europa.